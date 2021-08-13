Redmi 10 — король бюджетников уже готов к выходу, он и правда изумителен

Будущий суперхит.

Redmi 10, потенциальный суперхит продаж, уже сертифицирован NBTC (тайский регулятор). А это значит, что устройство будет представлено совсем скоро. Многое о гаджете уже известно.

Аппаратной основой девайса станет чип Helio G88. Это достаточно мощная SoC, которая потянет любую современную игру без тормозов. И, главное, энергоэффективная. Так что с батареей на 5000 мА*ч у Redmi 10 есть все шансы стать своего рода монстром автономности среди среднебюджетных моделей.

Объем ОЗУ составит 6 ГБ, емкость накопителя 128 ГБ. Возможно, что будет версия с 64 ГБ флеш-памяти, но это не точно.

Экран у смартфона 6,5-дюймовый. Это IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. А камера? Внешне и технически напомнит таковую от Xiaomi Mi 10 Ultra, флагмана прошлого года. Главный сенсор тут 50-мегапиксельный, также имеется ширик на 8 Мп, макросенсор на 2 Мп и ToF-датчик на те же 2 Мп. Селфи-камера 8-мегапиксельная.

Быстрая зарядка на 18 Вт, куда без нее.

Ну и вишенка на торте, цена. Около 10 000 рублей! За такие деньги нечто.

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