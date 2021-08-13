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Redmi 10 — король бюджетников уже готов к выходу, он и правда изумителен

13 Авг, 2021

Redmi 10 — король бюджетников уже готов к выходу, он и правда изумителен

Будущий суперхит.

Redmi 10, потенциальный суперхит продаж, уже сертифицирован NBTC (тайский регулятор). А это значит, что устройство будет представлено совсем скоро. Многое о гаджете уже известно.

Тест на прочность Redmi Note 10

Аппаратной основой девайса станет чип Helio G88. Это достаточно мощная SoC, которая потянет любую современную игру без тормозов. И, главное, энергоэффективная. Так что с батареей на 5000 мА*ч у Redmi 10 есть все шансы стать своего рода монстром автономности среди среднебюджетных моделей.

Объем ОЗУ составит 6 ГБ, емкость накопителя 128 ГБ. Возможно, что будет версия с 64 ГБ флеш-памяти, но это не точно.

Экран у смартфона 6,5-дюймовый. Это IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. А камера? Внешне и технически напомнит таковую от Xiaomi Mi 10 Ultra, флагмана прошлого года. Главный сенсор тут 50-мегапиксельный, также имеется ширик на 8 Мп, макросенсор на 2 Мп и ToF-датчик на те же 2 Мп. Селфи-камера 8-мегапиксельная.

Быстрая зарядка на 18 Вт, куда без нее.

Ну и вишенка на торте, цена. Около 10 000 рублей! За такие деньги нечто.

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