Redmi 10 Prime — монстр автономности с батарей на 6000 мА*ч

Самый легкий с такой батареей.

Xiaomi заявила, что Redmi 10 Prime станет самым легким смартфонов в истории компании с аккумулятором на 6000 мА*ч. Именно емкая батарея и станет главной фишкой новинки, отличающей 10 Prime от простой «десятки».

Главной, но не единственной. Смартфон также сможет похвастаться технологией расширения ОЗУ за счет использования памяти накопителя. Модель с 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флеш-памяти сможет «расширяться» до 6 ГБ ОЗУ, а версия с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-памяти — до 8 ГБ ОЗУ.

⚡️SUPERSTAR BATTERY ⚡️

Witness the PRIME of smartphones in 2⃣ days!

Yet another addition to the firsts by #Redmi10Prime

⬇️

The 🪶 Lightest 6000mAh

From the house of Redmi!😎

DETICXE REPUS for the ESREVER!

I ❤️ #Redmipic.twitter.com/lxn45D0IL2

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) September 1, 2021