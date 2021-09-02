Redmi 10 Prime — монстр автономности с батарей на 6000 мА*ч

Самый легкий с такой батареей.

Xiaomi заявила, что Redmi 10 Prime станет самым легким смартфонов в истории компании с аккумулятором на 6000 мА*ч. Именно емкая батарея и станет главной фишкой новинки, отличающей 10 Prime от простой «десятки».

Главной, но не единственной. Смартфон также сможет похвастаться технологией расширения ОЗУ за счет использования памяти накопителя. Модель с 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флеш-памяти сможет «расширяться» до 6 ГБ ОЗУ, а версия с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-памяти — до 8 ГБ ОЗУ.

⚡️SUPERSTAR BATTERY ⚡️ Witness the PRIME of smartphones in 2⃣ days! Yet another addition to the firsts by #Redmi10Prime

⬇️

The 🪶 Lightest 6000mAh

From the house of Redmi!😎 DETICXE REPUS for the ESREVER! I ❤️ #Redmipic.twitter.com/lxn45D0IL2 — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) September 1, 2021

Третье отличие вам вряд ли понравится — это не апгрейд, а даунгрейд. От модуля NFC для бесконтактных платежей по непонятным причинам решили избавиться. Его нет. Был бы, Redmi 10 Prime можно было бы назвать идеальным бюджетником вообще без недостатков.

Когда? Уже завтра. Но пока в Индии. Когда приедет в РФ, не знаем. Но ждем.

А цены? От 12 000 рублей.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)