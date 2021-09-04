Redmi 10 Prime официально — 6000 мА*ч, 8 ГБ ОЗУ, 50 Мп, дешевле $200

Почти идеал.

Xiaomi (владеет брендом Redmi) представила в Индии смартфон Redmi 10 Prime. Это бюджетная модель (ценник стартует со $170), которая вполне может поспорить со многими среднебюджетными устройствами. А по некоторым параметрам, так и вовсе, лучше их.

Главное тут это батарея. Она гигантская. Если у обычного Redmi 10 5000 мА*ч, то тут 6000 мА*ч. Что это значит для нас с вами. А вот:

Играть можно 11 часов подряд.

Смотреть видео 24 часа.

Слушать музыку больше недели.

В режиме ожидания новинка работает месяц.

А еще тут есть быстрая зарядка на 18 Вт.

Что еще интересного и важного? Например, технология расширения ОЗУ из памяти накопителя. Вариант с 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флеш-памяти может работать с 6 ГБ оперативки, а версия с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-памяти, как смартфон с 8 ГБ оперативной памяти.

Цены? Простая версия за $170, продвинутая за $200.

Внутри та же SoC, что у Redmi 10 — Helio G88 от MediaTek. Экран также не отличается, 6,5-дюймовый (IPS, 1080p+, 90 Гц). И камера не поменялась — 50+8+2+2 Мп. Селфи-камера на 8 Мп.

В чем подвох? Нет NFC. В остальном Prime во всем лучше, чем не Prime.

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