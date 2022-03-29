Redmi 10A: цена, дата выхода, характеристики — смартфон за $100
Самый недорогой Redmi 10.
Китайский техногигант Xiaomi анонсировал в КНР бюджетный смартфон Redmi 10A. Это самая дешевая модель в серии Redmi 10A. Стартовый ценник: всего $100.
Какой он?
Дата выхода
В КНР уже. В других странах? Ждем.
Цена
- Redmi 10A с 4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ флеш-памяти: $100
- Redmi 10A с 6 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ флеш-памяти: $140
Характеристики
- SoC: Helio G25
- Экран: 6,53 дюйма, IPS, HD+
- Тыльная камера: 13 Мп
- Селфи-камера: 5 Мп
- ОЗУ: 4 или 6 ГБ
- Флеш-память: 64 или 128 ГБ
- Батарея: 5000 мА*ч
- Мощность зарядки: 10 Вт
- ОС: Android 11 + MIUI 12.5
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