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Redmi 10A: цена, дата выхода, характеристики — смартфон за $100

29 Мар, 2022

Redmi 10A: цена, дата выхода, характеристики — смартфон за $100

Самый недорогой Redmi 10.

Китайский техногигант Xiaomi анонсировал в КНР бюджетный смартфон Redmi 10A. Это самая дешевая модель в серии Redmi 10A. Стартовый ценник: всего $100.

Какой он?

Дата выхода

В КНР уже. В других странах? Ждем.

Цена

  • Redmi 10A с 4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ флеш-памяти: $100
  • Redmi 10A с 6 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ флеш-памяти: $140

Характеристики

  • SoC: Helio G25
  • Экран: 6,53 дюйма, IPS, HD+
  • Тыльная камера: 13 Мп
  • Селфи-камера: 5 Мп
  • ОЗУ: 4 или 6 ГБ
  • Флеш-память: 64 или 128 ГБ
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Мощность зарядки: 10 Вт
  • ОС: Android 11 + MIUI 12.5

О других Redmi 10:

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