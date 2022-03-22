Redmi 10C: дата выхода, цена, характеристики

Какой он?

Xiaomi представила еще один недорогой смартфон из линейки Redmi 10. Речь идет о модели Redmi 10C. Какой он, этот смартфон?

Рассказываем.

Характеристики

SoC: Snapdragon 680

Экран: 6,71 дюйма, HD+, 90 Гц

Тыльная камера: 50+2 Мп

Селфи-камера: 5 Мп

ОЗУ: 4 ГБ

Флеш-память: 64 или 128 ГБ

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 18 Вт

ОС: Android 11 + MIUI 13.5

Дата выхода

Уже представлен. Продажи начнутся вскоре. У нас? Ждем в апреле.

Цена

Не названа. Но, по словам экспертов, не более 200 долларов.

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