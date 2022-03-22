Redmi 10C: дата выхода, цена, характеристики
Какой он?
Xiaomi представила еще один недорогой смартфон из линейки Redmi 10. Речь идет о модели Redmi 10C. Какой он, этот смартфон?
Рассказываем.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 680
- Экран: 6,71 дюйма, HD+, 90 Гц
- Тыльная камера: 50+2 Мп
- Селфи-камера: 5 Мп
- ОЗУ: 4 ГБ
- Флеш-память: 64 или 128 ГБ
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 18 Вт
- ОС: Android 11 + MIUI 13.5
Дата выхода
Уже представлен. Продажи начнутся вскоре. У нас? Ждем в апреле.
Цена
Не названа. Но, по словам экспертов, не более 200 долларов.
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