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Redmi 10C: дата выхода, цена, характеристики

22 Мар, 2022

Redmi 10C: дата выхода, цена, характеристики

Какой он?

Xiaomi представила еще один недорогой смартфон из линейки Redmi 10. Речь идет о модели Redmi 10C. Какой он, этот смартфон?

Рассказываем.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 680
  • Экран: 6,71 дюйма, HD+, 90 Гц
  • Тыльная камера: 50+2 Мп
  • Селфи-камера: 5 Мп
  • ОЗУ: 4 ГБ
  • Флеш-память: 64 или 128 ГБ
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 18 Вт
  • ОС: Android 11 + MIUI 13.5

Дата выхода

Уже представлен. Продажи начнутся вскоре. У нас? Ждем в апреле.

Цена

Не названа. Но, по словам экспертов, не более 200 долларов.

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