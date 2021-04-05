Redmi 20X рассекречен — 5G-смартфон за $150

Смартфон с 5G-модемом и мощной начинкой за 12 тысяч.

Компания Realme готовится к выпуску (пока что на территории Китая) смартфона 20X, который станет одним из самых дешевых 5G-фонов в мире. Его цена составит порядка 150 долларов (12 тысяч рублей).

Девайс получит тыльную тройную камеру с главным 48-мегапиксельным сенсором. Селфи-камеру врежут в дисплей. Объем ОЗУ составит 4 ГБ, емкость накопителя будет равна 128 ГБ. Аккумулятор тут на 4800 мА*ч. Известно также, что дисплей будет иметь частоту обновления 90 Гц.

Кроме того, известны цвета — устройство предложат в синей, серебристой, зеленой расцветках. Когда придет в Россию? Пока информации нет.

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