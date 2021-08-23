Redmi 9C с NFC за 6990 рублей — классный бюджетник меньше, чем за сто баксов

Бегом на Али!

В рамках большей распродажи, которая проводится на AliExpress, компания Xiaomi, владелец бренда Redmi, решила подарить нам подарок. Ведь смартфон Redmi 9C за 6990 рублей это и есть самый настоящий подарок. Да еще и модулем NFC для бесконтактных платежей.

Где берем? А вот тут:

Чем хорош такой смартфон?

Да, у него скромная начинка, но емкий аккумулятор. Аж на 5000 мА*ч. Хватит на 24 часа, да еще и останется на вторые сутки.

Гаджет оснащен неплохим 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. ОЗУ мало, 2 ГБ, но работает гаджет все равно относительно быстро. Флеш-памяти ту 32 ГБ. Основная камера двойная, 13+2 Мп. И, самое приятное, есть модуль NFC.

Как вторая трубка для работы и командировок самое то! Подробнее читайте о девайсе у нас же.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)