Redmi 9C с NFC за 6990 рублей — классный бюджетник меньше, чем за сто баксов
Бегом на Али!
В рамках большей распродажи, которая проводится на AliExpress, компания Xiaomi, владелец бренда Redmi, решила подарить нам подарок. Ведь смартфон Redmi 9C за 6990 рублей это и есть самый настоящий подарок. Да еще и модулем NFC для бесконтактных платежей.
Где берем? А вот тут:
Чем хорош такой смартфон?
Да, у него скромная начинка, но емкий аккумулятор. Аж на 5000 мА*ч. Хватит на 24 часа, да еще и останется на вторые сутки.
Гаджет оснащен неплохим 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. ОЗУ мало, 2 ГБ, но работает гаджет все равно относительно быстро. Флеш-памяти ту 32 ГБ. Основная камера двойная, 13+2 Мп. И, самое приятное, есть модуль NFC.
Как вторая трубка для работы и командировок самое то! Подробнее читайте о девайсе у нас же.
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