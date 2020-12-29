Redmi 9T: характеристики, цена и когда выйдет

Новый уровень стандарта.

Redmi не устаёт гнаться за образом идеального недорогого телефона. И уже приготовила для нас свой обновлённый хит – Redmi 9T. Чем он лучше обыкновенной 9-ки и стоит ли его покупать? Все ответы у нас. Поехали!

Экран будет хорошего качества, но это уже давно является нормой для смартов от Redmi. Кратко: вытянутая 19,5:9 IPS-матрица на 6,53″ с разрешением в 2340×1080 (FullHD, соответственно) и вырезом-каплей для 8МП-селфи.

Корпус будет из пластика, но это хорошо отражается на весе. Так что не минус, а скорее интересный факт. А цветов корпуса будет много: чёрный, синий, зелёный и коралловый.

Процессор будет достойный – 662 от Snapdragon. Это очень удачный 8-ядерный чип.

Памяти будет тоже достаточно: 4 ГБ оперативки – норма для конца 2020 да и в 2021 будет так же. Встроенной памяти будет тоже по современным меркам: 64 или 128 ГБ. Ещё вы можете использовать МикроСД до 512 ГБ. Интересно, что слот для сим и флешки не гибридный, а обыкновенный, то есть вам доступны 2 сим-ки и флешка.

Беспроводные возможности: 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 иоплата через NFC. Это очень хороший набор.

Камеры. Сейчас по одной камере никто не кладёт, так что и здесь их больше – 4. Основа – фото-модуль на 48 МП, ширик на 8 и отдельные модули для портрета и макро (по 2 МП). И если последние две камеры хороши, но ничего особенного, а ширик – неплох. То основная – песня, качество будет нестыдное.

АКБ. Ну здесь всё как нельзя лучше – 6000 мАч. А ведь ещё через Type-C будет ускоренная зарядка – 18Вт (в комплекте).

Вообще этот телефон будет братом для Poco M3. Он, кстати, представлен в России официально и уже готов стать вашим.

Цена будет на уровне обыкновенного Redmi 9 на старте продаж: 12490 и 13990 руб за 4/64 и 4/128 соответственно.

Вывод: как всегда у Redmi вышел отличный телефон. Не идеал, но здесь и бюджет не тот. Смарт состоит из одних плюсов: АКБ на 6000, отличный экран, не китайский чип 662, много памяти и камер, 2 сим и флешка, бесконтактная оплата. Смело можно брать. Всем лайк!

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