Redmi Buds 3 Lite уже в России

Всего за 1990 рублей.

Xiaomi привезла в Россию недорогие беспроводные наушники Redmi Buds 3 Lite. За них просят меньше 2 тысяч рублей. При этом характеристики, как у более дорогих моделей.

Какие преимущества?

Устройство подключается к смартфонам по протоколу Bluetooth 5.2.

Есть защита от влаги и пыли IP54. Слушать музыку можно в спортзале, на улице при сильном ветре и дожде.

Автономность без чехла 5 часов, с ним — 18 часов.

Стильный современный дизайн и плотное прилегание к ушам разных типов.

Приобрести устройство можно как в официальном интернет-магазине Xiaomi (mi.com), так и у всех крупных ритейлеров.

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