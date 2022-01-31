Redmi Buds 3 Lite уже в России
Всего за 1990 рублей.
Xiaomi привезла в Россию недорогие беспроводные наушники Redmi Buds 3 Lite. За них просят меньше 2 тысяч рублей. При этом характеристики, как у более дорогих моделей.
Какие преимущества?
- Устройство подключается к смартфонам по протоколу Bluetooth 5.2.
- Есть защита от влаги и пыли IP54. Слушать музыку можно в спортзале, на улице при сильном ветре и дожде.
- Автономность без чехла 5 часов, с ним — 18 часов.
- Стильный современный дизайн и плотное прилегание к ушам разных типов.
Приобрести устройство можно как в официальном интернет-магазине Xiaomi (mi.com), так и у всех крупных ритейлеров.
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