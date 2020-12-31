Redmi K11 и K11 Pro: дата выхода, характеристики и цена в России
Потенциально самый дешевый смартфон с Snapdragon 888.
Xiaomi Mi 11 кажется слишком дорогим? Как и будущие Samsung Galaxy S21? Но смартфон с флагманской SoC все равно хочется? Тогда дождитесь релиза Redmi K11 (ранее он был известен под наименованием Redmi K40) и K11 Pro. Именно Pro-модель может стать самой доступной на рынке с чипсетом Snapdragon 888 внутри.
К сожалению, сроки появления устройств не называются. Но это совершенно точно случится в 2021 году.
Характеристики Redmi K11 и K11 Pro
Параметры следующие:
- SoC: Dimensity 1000 у Redmi K11 и Snapdragon 888 у Redmi K11 Pro;
- Объем ОЗУ: точной информации нет, но, вероятно, 6 или 8 ГБ;
- Объем флэш-памяти: 128 или 256 ГБ (золотой стандарт индустрии);
- Емкость аккумулятора: не менее 4000 мА*ч;
- Основная камера: главный сенсор на 64 Мп у Redmi K11 и на 108 Мп и у Redmi K11 Pro.
Цены Redmi K11 и K11 Pro
Стоимость не называется, но, учитывая, что за Xiaomi Mi 11 просят от 610 долларов, Redmi K11 и K11 Pro будут стоить меньше. Думается, что обычная версия обойдется в 400 долларов, а Pro-вариант примерно в 500 долларов.
В России же предположительный ценник окажется на уровне 35 (K11) и 45 (K11 Pro) тысяч рублей.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.