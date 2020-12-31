Redmi K11 и K11 Pro: дата выхода, характеристики и цена в России

Потенциально самый дешевый смартфон с Snapdragon 888.

Xiaomi Mi 11 кажется слишком дорогим? Как и будущие Samsung Galaxy S21? Но смартфон с флагманской SoC все равно хочется? Тогда дождитесь релиза Redmi K11 (ранее он был известен под наименованием Redmi K40) и K11 Pro. Именно Pro-модель может стать самой доступной на рынке с чипсетом Snapdragon 888 внутри.

К сожалению, сроки появления устройств не называются. Но это совершенно точно случится в 2021 году.

Характеристики Redmi K11 и K11 Pro

Параметры следующие:

SoC: Dimensity 1000 у Redmi K11 и Snapdragon 888 у Redmi K11 Pro;

Объем ОЗУ: точной информации нет, но, вероятно, 6 или 8 ГБ;

Объем флэш-памяти: 128 или 256 ГБ (золотой стандарт индустрии);

Емкость аккумулятора: не менее 4000 мА*ч;

Основная камера: главный сенсор на 64 Мп у Redmi K11 и на 108 Мп и у Redmi K11 Pro.

Цены Redmi K11 и K11 Pro

Стоимость не называется, но, учитывая, что за Xiaomi Mi 11 просят от 610 долларов, Redmi K11 и K11 Pro будут стоить меньше. Думается, что обычная версия обойдется в 400 долларов, а Pro-вариант примерно в 500 долларов.

В России же предположительный ценник окажется на уровне 35 (K11) и 45 (K11 Pro) тысяч рублей.

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