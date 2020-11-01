Redmi K30S – 100000 продаж в минуту. Характеристики и цена в России

Обновлённый флагман нравится всем.

Сегодня 1 ноября 2020 Xiaomi запустила продажи Redmi K30S. Этот обновлённый флагман от суббренда раскупили молниеносно. И это всё не случайно. Почему? Узнаете в это статье. Поехали!

Характеристики Redmi K30S не отличается от Xiaomi Mi 10T. А вот в деньгах разница ощутима – целых $100. Такая цена будет не всегда. Она приурочена ко Дню холостяка. Вообще он будет 11.11, но в Xiaomi решили, что и сейчас нормально). 100000 устройств было продано за первую минуту продаж. Суммарно на всех онлайн-площадках. Обычная цена будет $388 (8-128 памяти), а сейчас отдают за $344. Не везде, но в некоторых магазинах прайс именно такой. Версия 8-256 будет немного дороже – $418. В России цены будут следующие: 29990 и 32990 руб соответственно.

Напомню, что сейчас это самый дешёвый смартфон с 865-ым процессором от Snapdragon. Самые главные характеристики обновлённой модели:

IPS FullHd-дисплей 6,67″ с HDR10.

До 144 Гц обновления картинки.

Андроид 10.

MiUI 12 на борту.

Тройная фронтальная камера.

Аккумулятор на 5000 мАч.

Поддержка 5G

NFC.

Стереодинамики.

Разблокировка по лицу или отпечатку пальца (встроен в кнопку включения).

Память расширить нельзя, обычные наушники подключить – тоже.

Быстрая зарядка 33w будет в комплекте.

Как вам вообще эта модель? По-моему, выгодно.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)