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Redmi K30S – 100000 продаж в минуту. Характеристики и цена в России

1 Ноя, 2020

Redmi K30S – 100000 продаж в минуту. Характеристики и цена в России

Обновлённый флагман нравится всем.

Сегодня 1 ноября 2020 Xiaomi запустила продажи Redmi K30S. Этот обновлённый флагман от суббренда раскупили молниеносно. И это всё не случайно. Почему? Узнаете в это статье. Поехали!

 

 

Redmi K30S

Характеристики Redmi K30S не отличается от Xiaomi Mi 10T. А вот в деньгах разница ощутима – целых $100. Такая цена будет не всегда. Она приурочена ко Дню холостяка. Вообще он будет 11.11, но в Xiaomi решили, что и сейчас нормально). 100000 устройств было продано за первую минуту продаж. Суммарно на всех онлайн-площадках. Обычная цена будет $388 (8-128 памяти), а сейчас отдают за $344. Не везде, но в некоторых магазинах прайс именно такой. Версия 8-256 будет немного дороже – $418. В России цены будут следующие: 29990 и 32990 руб соответственно.

Redmi K30S

Напомню, что сейчас это самый дешёвый смартфон с 865-ым процессором от Snapdragon. Самые главные характеристики обновлённой модели:

  • IPS FullHd-дисплей 6,67″ с HDR10.
  • До 144 Гц обновления картинки.
  • Андроид 10.
  • MiUI 12 на борту.
  • Тройная фронтальная камера.
  • Аккумулятор на 5000 мАч.
  • Поддержка 5G
  • NFC.
  • Стереодинамики.
  • Разблокировка по лицу или отпечатку пальца (встроен в кнопку включения).
  • Память расширить нельзя, обычные наушники подключить – тоже.
  • Быстрая зарядка 33w будет в комплекте.

Как вам вообще эта модель? По-моему, выгодно.

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