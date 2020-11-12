Redmi K40: характеристики, начало продаж в России и цены

Новый хит можно будет купить уже скоро.



Крайне популярный флагман от Redmi – K30 совсем недавно получил обновление до K30S. И он уже тоже ставит рекорды в продажах. Но не за горами уже выход и нового Redmi K40. Мы расскажем, что нам известно про него уже сейчас. Поехали!

Утечки нам сулят:

OLED-дисплей с вырезом для селфи-камеры .

. Обновление картинки частотой в 120 Гц . Вообще это тренд конца 2020. Но качество игр и анимации на таких экранах впечатляет до сих пор.

. Вообще это тренд конца 2020. Но качество игр и анимации на таких экранах впечатляет до сих пор. Поддержка 5G .

. Процессор 775G от Snapdragon.

от Snapdragon. NFC .

. Память . Два варианта: 8-128 и 8-256 . Расширишь её будет нельзя.

. Два варианта: . Расширишь её будет нельзя. MIUI 12 из коробки на Андроид 10.

из коробки на Андроид 10. 4 отличные камеры : главная – Sony IMX686 на 64MP, ещё будет сверхширокий объектив. Ночной режим будет хорошо доработан.

: главная – Sony IMX686 на 64MP, ещё будет сверхширокий объектив. Ночной режим будет хорошо доработан. Быстрая зарядка на 33W будет в комплекте.

Выход в России.

Redmi K40 анонсируют в конце 2020-ого, в России он появится в первой волне уже перед Новым годом. А K40 Pro выйдет на рынок в первом квартале 2021-ого года.

Цены в России.

Ожидаются на уровне Redmi K30S, который до нас вообще может не дойти из-за скорого анонса Redmi K4o. Цены будут такими: 30990 руб за 8-128 и 33990 руб за 8-256.

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