Redmi K40: характеристики, начало продаж в России и цены
Новый хит можно будет купить уже скоро.
Крайне популярный флагман от Redmi – K30 совсем недавно получил обновление до K30S. И он уже тоже ставит рекорды в продажах. Но не за горами уже выход и нового Redmi K40. Мы расскажем, что нам известно про него уже сейчас. Поехали!
Утечки нам сулят:
- OLED-дисплей с вырезом для селфи-камеры.
- Обновление картинки частотой в 120 Гц. Вообще это тренд конца 2020. Но качество игр и анимации на таких экранах впечатляет до сих пор.
- Поддержка 5G.
- Процессор 775G от Snapdragon.
- NFC.
- Память. Два варианта: 8-128 и 8-256. Расширишь её будет нельзя.
- MIUI 12 из коробки на Андроид 10.
- 4 отличные камеры: главная – Sony IMX686 на 64MP, ещё будет сверхширокий объектив. Ночной режим будет хорошо доработан.
- Быстрая зарядка на 33W будет в комплекте.
Выход в России.
Redmi K40 анонсируют в конце 2020-ого, в России он появится в первой волне уже перед Новым годом. А K40 Pro выйдет на рынок в первом квартале 2021-ого года.
Цены в России.
Ожидаются на уровне Redmi K30S, который до нас вообще может не дойти из-за скорого анонса Redmi K4o. Цены будут такими: 30990 руб за 8-128 и 33990 руб за 8-256.
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