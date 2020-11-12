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Redmi K40: характеристики, начало продаж в России и цены

12 Ноя, 2020

Redmi K40: характеристики, начало продаж в России и цены

Новый хит можно будет купить уже скоро.

Крайне популярный флагман от Redmi – K30 совсем недавно получил обновление до K30S. И он уже тоже ставит рекорды в продажах. Но не за горами уже выход и нового Redmi K40. Мы расскажем, что нам известно про него уже сейчас. Поехали!

Redmi K40

Утечки нам сулят:

  • OLED-дисплей с вырезом для селфи-камеры.
  • Обновление картинки частотой в 120 Гц. Вообще это тренд конца 2020. Но качество игр и анимации на таких экранах впечатляет до сих пор.
  • Поддержка 5G.
  • Процессор 775G от Snapdragon.
  • NFC.
  • Память. Два варианта: 8-128 и 8-256. Расширишь её будет нельзя.
  • MIUI 12 из коробки на Андроид 10.
  • 4 отличные камеры: главная – Sony IMX686 на 64MP, ещё будет сверхширокий объектив. Ночной режим будет хорошо доработан.
  • Быстрая зарядка на 33W будет в комплекте.

Выход в России.

Redmi K40 анонсируют в конце 2020-ого, в России он появится в первой волне уже перед Новым годом. А K40 Pro выйдет на рынок в первом квартале 2021-ого года.

Цены в России.

Ожидаются на уровне Redmi K30S, который до нас вообще может не дойти из-за скорого анонса Redmi K4o. Цены будут такими: 30990 руб  за 8-128 и 33990 руб за 8-256.

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