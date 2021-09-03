Redmi K40 Lite — недорогой, с камерой на 50 Мп и быстрой 33-ваттной зарядкой
Интересно?
Серия Redmi K40 оглушительно успешна во всем мире. Все смартфоны серии раскупают, как горячие пирожки возле университета. Казалось бы, все свое время инженеры, ответственные за K-линейку, сейчас посвящают созданию поколения Redmi K50. Но нет, по словам типстера из Китая, будет еще один K40. Речь о бюджетном Redmi K40 Lite.
Модельный номер устройства известен, K16A. По сути это более дешевый и слабый вариант Redmi K40 Game Enhanced Edition.
У смартфона будет некий чип от MediaTek, классный экран с частотой обновления 120 Гц, 50-мегапиксельная камера и скоростная 33-ваттная зарядка. Магнитных клавиш не планируется. Оно и понятно, это не геймерский смартфон.
Увы, больше информации нет. Ждем ее появления.
Да, фотографий девайса нет. Поэтому на картинках у нас Redmi K40 Game Enhanced Edition.
Полезно знать:
- Redmi K40 Ultra: цена, характеристики, дата выхода
- Смартфон в честь Брюса Ли — яркий и быстрый Redmi K40 Bruce Lee Special Edition
- Redmi K40: характеристики, начало продаж в России и цены
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.