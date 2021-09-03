Redmi K40 Lite — недорогой, с камерой на 50 Мп и быстрой 33-ваттной зарядкой

Интересно?

Серия Redmi K40 оглушительно успешна во всем мире. Все смартфоны серии раскупают, как горячие пирожки возле университета. Казалось бы, все свое время инженеры, ответственные за K-линейку, сейчас посвящают созданию поколения Redmi K50. Но нет, по словам типстера из Китая, будет еще один K40. Речь о бюджетном Redmi K40 Lite.

Модельный номер устройства известен, K16A. По сути это более дешевый и слабый вариант Redmi K40 Game Enhanced Edition.

У смартфона будет некий чип от MediaTek, классный экран с частотой обновления 120 Гц, 50-мегапиксельная камера и скоростная 33-ваттная зарядка. Магнитных клавиш не планируется. Оно и понятно, это не геймерский смартфон.

Увы, больше информации нет. Ждем ее появления.

Да, фотографий девайса нет. Поэтому на картинках у нас Redmi K40 Game Enhanced Edition.

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