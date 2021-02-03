Redmi K40 выйдет в 3 версиях с камерой на 108 МП
Ждать анонса недолго.
Xiaomi готовится к выпуску серии смартфонов Redmi K40. Ранее предполагалось, что в линейку войдут 2 модели.
Новая утечка свидетельствует о 3 версиях. Xiaomi предложит пользователям Redmi K40, Redmi K40S и Redmi K40 Pro.
Недавно был опубликован тизер Redmi K40. В нем указана цена устройства – 2999 юаней. Это примерно 35 тысяч рублей.
Также инсайдеры раскрыли характеристики основной камеры. Ей приписывают датчик на 108 МП. Другие варианты Redmi K40 оснастят идентичными сенсорами.
Кроме того, сообщается о процессоре Snapdragon 888. Последний станет “сердцем” Redmi K40 Pro.
Если верить источникам в сети, презентация состоится в конце февраля.
Источник: techradar.com
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