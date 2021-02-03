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Redmi K40 выйдет в 3 версиях с камерой на 108 МП

3 Фев, 2021

Redmi K40 выйдет в 3 версиях с камерой на 108 МП

Ждать анонса недолго.

Xiaomi готовится к выпуску серии смартфонов Redmi K40. Ранее предполагалось, что в линейку войдут 2 модели.

Новая утечка свидетельствует о 3 версиях. Xiaomi предложит пользователям Redmi K40, Redmi K40S и Redmi K40 Pro.

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Недавно был опубликован тизер Redmi K40. В нем указана цена устройства – 2999 юаней. Это примерно 35 тысяч рублей.

Также инсайдеры раскрыли характеристики основной камеры. Ей приписывают датчик на 108 МП. Другие варианты Redmi K40 оснастят идентичными сенсорами.

Snapdragon 888

Кроме того, сообщается о процессоре Snapdragon 888. Последний станет “сердцем” Redmi K40 Pro.

Если верить источникам в сети, презентация состоится в конце февраля.

Источник: techradar.com

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