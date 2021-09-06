Redmi K40S — Snapdragon 888, 5000 мА*ч и 120 Вт
Идеальный Redmi K40S.
Компания Xiaomi, владеющая брендами POCO и Redmi, совсем скоро выпустит лучший Redmi K40. Речь идет о Redmi K40S. Эта модель получит флагманскую начинку и стильный дизайн. Инсайдер из Китая под ником Digital Chat Station (из типстеров Поднебесной этот один из самых уважаемых) уже успел изучить тестовый вариант. Остался доволен.
И вот, что рассказал. Тезисно:
- 50-мегапиксельная тыльная камера (снимает в разрешении до 8192 на 6144 пикселей).
- Чипсет Snapdragon 888 или Snapdragon 870 (в рабочей версии стоял именно этот чип).
- 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
Когда? Довольно скоро. Но точной даты выхода нет.
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