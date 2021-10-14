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Redmi K50 — дата выхода, цена, характеристики, изображения

14 Окт, 2021

Redmi K50 — дата выхода, цена, характеристики, изображения

Одна из самых ожидаемых новинок.

Смартфоны линейки Redmi K40 пользовались и продолжают пользоваться огромной популярностью. Но в скором времени они уступят место новому поколению, серии Redmi K50. Ниже расскажем о простом K50, который, вероятно, будет самым популярным в модельном ряду. По мере появления новой информации материал будет обновляться.

Каким будет базовый Redmi K50?

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 870
  • Дисплей: не менее 6,5 дюймов, AMOLED, Full HD+
  • Основная камера: тройная, главный датчик на 64 Мп
  • Селфи-камера: не менее 16 Мп
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Аккумулятор: порядка 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: не мнее 33 Вт
  • ОС: Android 12 + MIUI актуальной версии

Цена

Примерно 300 долларов.

Дата выхода

Новинку представят в конце текущего или начале 2022 года.

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