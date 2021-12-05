Redmi K50 Gaming — дата выхода, характеристики, цена
Для геймеров.
Вместе с Redmi K50, K50 Pro и K50 Pro Plus будет представлен и геймерский Redmi K50 Gaming. Когда? Уже в начале 2022-го года. Каким будет K50 Gaming?
Вот таким.
Характеристики
- SoC: MediaTek Dimensity 9000
- Дисплей: не менее 6,7 дюймов, AMOLED, Full HD+
- Основная камера: главный сенсор на 64 Мп
- Селфи-камера: не менее 16 Мп
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128, 256 ГБ
- Аккумулятор: порядка 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: не менее 66 Вт
- ОС: Android 12 + MIUI 13
Дата выхода
В феврале следующего года. В РФ под брендом POCO (очевидно) доберется к весне.
Цена
В пределах 30 000 рублей.
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