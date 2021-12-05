Redmi K50 Gaming — дата выхода, характеристики, цена

Для геймеров.

Вместе с Redmi K50, K50 Pro и K50 Pro Plus будет представлен и геймерский Redmi K50 Gaming. Когда? Уже в начале 2022-го года. Каким будет K50 Gaming?

Вот таким.

Характеристики

SoC: MediaTek Dimensity 9000

Дисплей: не менее 6,7 дюймов, AMOLED, Full HD+

Основная камера: главный сенсор на 64 Мп

Селфи-камера: не менее 16 Мп

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128, 256 ГБ

Аккумулятор: порядка 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: не менее 66 Вт

ОС: Android 12 + MIUI 13

Дата выхода

В феврале следующего года. В РФ под брендом POCO (очевидно) доберется к весне.

Цена

В пределах 30 000 рублей.

Что почитать еще?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)