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Redmi K50 Gaming — дата выхода, характеристики, цена

5 Дек, 2021

Redmi K50 Gaming — дата выхода, характеристики, цена

Для геймеров.

Вместе с Redmi K50, K50 Pro и K50 Pro Plus будет представлен и геймерский Redmi K50 Gaming. Когда? Уже в начале 2022-го года. Каким будет K50 Gaming?

Вот таким.

Характеристики

  • SoC: MediaTek Dimensity 9000
  • Дисплей: не менее 6,7 дюймов, AMOLED, Full HD+
  • Основная камера: главный сенсор на 64 Мп
  • Селфи-камера: не менее 16 Мп
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128, 256 ГБ
  • Аккумулятор: порядка 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: не менее 66 Вт
  • ОС: Android 12 + MIUI 13

Дата выхода

В феврале следующего года. В РФ под брендом POCO (очевидно) доберется к весне.

Цена

В пределах 30 000 рублей.

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