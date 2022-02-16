Redmi K50 Gaming Edition представлен официально — суперфлагман за 500 баксов

Невероятный смартфон.

Дождались! Redmi наконец-то официально представила флагманскую модель K50 Gaming Edition. Это флагман с топовой SoC, продвинутой системой охлаждения, стильным дизайном, изумительным дисплеем и удивительным ценником.

Какие цены?

Redmi K50 Gaming Edition с 8/128 ГБ: $519

Redmi K50 Gaming Edition с 12/128 ГБ: $564

Redmi K50 Gaming Edition с 12/256 ГБ: $614

Выходит, что это один из самых бюджетных смартфонов с чипом Snapdragon 8 Gen 1 на рынке! Ждем ценника в РФ. Очевидно, что будет дороже. Рассчитываем тысяч на 40.

У Redmi K50 Gaming Edition 120-герцовый 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+. Тыльная камера состоит из датчиков на 64 Мп (Sony IMX686), 8 Мп (ширик OmniVision OV8856) и 2 Мп (макросенсор GalaxyCore GC02М1). Селфи-камера на 20 Мп (Sony IМХ596).

Емкость батарея высокая, 4700 мА*ч. Предусмотрена 120-ваттная зарядка. С ее помощью от 0 до 100% аккумулятор зарядится за 17 минут.

За охлаждение отвечают две испарительные камеры. Также для охлаждения используются графен и графит. У девайса есть геймерские выдвижные шифты и система вибрации. А за мощный звук отвечают сразу 4 динамика и 3 микрофона. Весит новинка 210 г.

Комплектация богатая: чехол, зарядник на 120 Вт, провод.

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