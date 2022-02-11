Redmi K50 Gaming обойдется в $550 — много новых фото смартфона

Смартфон представят 16 февраля.

Redmi уже принимает предзаказы на смартфон Redmi K50 Gaming. И стоит устройство порядка $550. За такие деньги это замечательный смартфон. Который обладает флагманскими характеристиками и флагманской же начинкой.

Посмотрим же.

Это геймерский смартфон, внешний вид которого был вдохновлен спорткарами.

Сбоку у девайса есть специальные магнитные курки .

Базируется устройство на топовом чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Экран тоже отличный: 144-герцовая 6,67-дюймовая AMOLED панель с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Защищает дисплей стекло Gorilla Glass Victus. Дактилоскопический сканер находится сбоку.

Тыльная камера на 64+13+2 Мп. Селфи-камера на 16 Мп.

Батарея девайс на 4700 мА*ч с поддержкой 120-ваттной зарядки. Имеется специальные камеры для испарения (общая площадь 4860 мм2). Используется оперативная память типа LPDDR5 (8 или 12 ГБ) и флеш-память формата UFS 3.1 (128 или 256 ГБ).

Работать новинка будет на Android 12 + MIUI 13.

Размеры: 16,2 на 7,68 на 0,845 см, вес равен 210 г.

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