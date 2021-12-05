Redmi K50 и Redmi K50 Pro представят в феврале 2022 года

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Компания Xiaomi, владеющая брендом Redmi, представит следующее поколение своей суперхитовой линейки Redmi K, Redmi K50, уже во втором месяце следующего года. Об этом пишет знаменитый сетевой аналитик из Поднебесной Digital Chat Station, который почти не ошибается.

В феврале точно покажут две модели, базовый Redmi K50 и продвинутый Redmi K50 Pro. Возможно, что также будут представлены K50 Pro+ и K50 Gaming.

Утверждается также, что Redmi K50 Pro+ станет полноценным флагманом на базе топового чипсета Snapdragon 8 Gen 1. У K50 Pro внутри забьется механическое сердце Snapdragon 870, также от Qualcomm. Redmi K50 и K50 Gaming оснастят Dimensity 7000 и 9000 от MediaTek соответственно. Redmi K50 Gaming оснастят главной камерой с основным датчиком на 64 Мп и батареей на 5000 мА*ч. У Redmi K50 Pro+ будет 108-мегапиксельная камера и телевик.

Некоторые Redmi K50 получат защиту IP68 и быструю 100-ваттную зарядку.

Устройства получат актуальный Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.

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