Redmi K50 Pro — цена в России, характеристики, дата выхода
Флагманский Redmi.
О базовом Redmi K50 мы вам уже рассказывали. Но вместе с ним производитель также покажет и продвинутую версию. Каким будет Redmi K50 Pro? Инсайдеры уже знают.
А мы расскажем вам.
Характеристики
- Дисплей: AMOLED, 144 Гц, не менее 6,6 дюймов
- SoC: MediaTek Dimensity 9000
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Тыльная камера: квадрокамера, 108+13+8+2 Мп
- Селфи-камера: пока нет информации
- Батарея: не менее 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 120 Вт
- ОС: Android 12 + MIUI 13
Дата выхода
Ожидается, что смартфон покажут в начале 2022 года. В России он, вероятно, будет продаваться под другим названием: POCO F4 GT.
Цена
Дешево не будет. Ожидаемый ценник — от 40 000 рублей.
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