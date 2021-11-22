Redmi K50 Pro — цена в России, характеристики, дата выхода

Флагманский Redmi.

О базовом Redmi K50 мы вам уже рассказывали. Но вместе с ним производитель также покажет и продвинутую версию. Каким будет Redmi K50 Pro? Инсайдеры уже знают.

А мы расскажем вам.

Характеристики

Дисплей: AMOLED, 144 Гц, не менее 6,6 дюймов

SoC: MediaTek Dimensity 9000

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Тыльная камера: квадрокамера, 108+13+8+2 Мп

Селфи-камера: пока нет информации

Батарея: не менее 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: 120 Вт

ОС: Android 12 + MIUI 13

Дата выхода

Ожидается, что смартфон покажут в начале 2022 года. В России он, вероятно, будет продаваться под другим названием: POCO F4 GT.

Цена

Дешево не будет. Ожидаемый ценник — от 40 000 рублей.

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