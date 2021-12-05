Redmi K50 Pro Plus — дата выхода, характеристики, цена
Флагман без всяких но.
В феврале следующего года компания Xiaomi анонсирует смартфоны линейки Redmi K50. Топовой моделью станет Redmi K50 Pro Plus. Характеристики чудо-смартфона будут исключительно флагманскими.
Расскажем, что знаем.
Дата выхода
Февраль 2022-го года. У нас смартфон появится под другим названием через месяц или два.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 8 Gen 1
- Дисплей: не менее 6,6 дюймов, AMOLED, Quad HD+
- Основная камера: главный сенсор на 108 Мп, телевик
- Селфи-камера: не менее 32 Мп
- ОЗУ: 12 или 16 ГБ
- Флеш-память: 128, 256 или 512 ГБ
- Аккумулятор: порядка 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 100 Вт
- ОС: Android 12 + MIUI 13
Цена
Дешево не будет. Рассчитываем на сумму от 60 000 рублей. Вероятно, что будет дороже.
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