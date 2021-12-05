Redmi K50 Pro Plus — дата выхода, характеристики, цена

Флагман без всяких но.

В феврале следующего года компания Xiaomi анонсирует смартфоны линейки Redmi K50. Топовой моделью станет Redmi K50 Pro Plus. Характеристики чудо-смартфона будут исключительно флагманскими.

Расскажем, что знаем.

Дата выхода

Февраль 2022-го года. У нас смартфон появится под другим названием через месяц или два.

Характеристики

SoC: Snapdragon 8 Gen 1

Дисплей: не менее 6,6 дюймов, AMOLED, Quad HD+

Основная камера: главный сенсор на 108 Мп, телевик

Селфи-камера: не менее 32 Мп

ОЗУ: 12 или 16 ГБ

Флеш-память: 128, 256 или 512 ГБ

Аккумулятор: порядка 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 100 Вт

ОС: Android 12 + MIUI 13

Цена

Дешево не будет. Рассчитываем на сумму от 60 000 рублей. Вероятно, что будет дороже.

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