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Redmi K50 Pro Plus — дата выхода, характеристики, цена

5 Дек, 2021

Redmi K50 Pro Plus — дата выхода, характеристики, цена

Флагман без всяких но.

В феврале следующего года компания Xiaomi анонсирует смартфоны линейки Redmi K50. Топовой моделью станет Redmi K50 Pro Plus. Характеристики чудо-смартфона будут исключительно флагманскими.

Расскажем, что знаем.

Дата выхода

Февраль 2022-го года. У нас смартфон появится под другим названием через месяц или два.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 8 Gen 1
  • Дисплей: не менее 6,6 дюймов, AMOLED, Quad HD+
  • Основная камера: главный сенсор на 108 Мп, телевик
  • Селфи-камера: не менее 32 Мп
  • ОЗУ: 12 или 16 ГБ
  • Флеш-память: 128, 256 или 512 ГБ
  • Аккумулятор: порядка 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 100 Вт
  • ОС: Android 12 + MIUI 13

Цена

Дешево не будет. Рассчитываем на сумму от 60 000 рублей. Вероятно, что будет дороже.

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