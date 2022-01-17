Redmi K50 Universe: дата выхода, цена, характеристики

Топовый Redmi K50.

Известный инсайдер из Китая под псевдонимом Digital Chat Station заявил, что в модельном ряду Redmi K50 будет не четыре, а пять смартфонов. О Redmi K50, K50 Pro, K50 Pro Plus и K50 Gaming вы уже знаете. Но вершиной модельного ряда станет K50 Universe.

Каким он будет и когда?

Дата выхода

Февраль 2022 года.

Цена

Около $400 или $450.

Характеристики

SoC: MediaTek Dimensity 9000

Экран: OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц

ОЗУ: до 12 ГБ

Накопитель: 128 или 256 ГБ

Аккумулятор: не менее 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: 100 Вт

Тыльная камера: информации нет

Селфи-камера: информации нет

ОС: Android 12 + MIUI 13

Что еще: NFC, 5G

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