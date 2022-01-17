Redmi K50 Universe: дата выхода, цена, характеристики
Топовый Redmi K50.
Известный инсайдер из Китая под псевдонимом Digital Chat Station заявил, что в модельном ряду Redmi K50 будет не четыре, а пять смартфонов. О Redmi K50, K50 Pro, K50 Pro Plus и K50 Gaming вы уже знаете. Но вершиной модельного ряда станет K50 Universe.
Каким он будет и когда?
Дата выхода
Февраль 2022 года.
Цена
Около $400 или $450.
Характеристики
- SoC: MediaTek Dimensity 9000
- Экран: OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц
- ОЗУ: до 12 ГБ
- Накопитель: 128 или 256 ГБ
- Аккумулятор: не менее 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 100 Вт
- Тыльная камера: информации нет
- Селфи-камера: информации нет
- ОС: Android 12 + MIUI 13
- Что еще: NFC, 5G
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