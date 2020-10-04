Redmi Note 10 – дата выхода, технические характеристики, цена

Бюджетный смартфон нового поколения с поддержкой 5G.

Осенью 2020 появились слухи о запуске Xiaomi Redmi Note 10 на базе процессора Snapdragon 750G. Когда ранее в сентябре был выпущен однокристальный чип Qualcomm Snapdragon 750G, стало понятно, что компания Xiaomi будет одной из первых, кто будет использовать этот чипсет в своих новых смартфонах.

Вот-вот должен выйти Redmi Note 10. Что же известно на данный момент?

Технические характеристики

Redmi Note 10 будет выпускаться в трёх вариантах: версия с 4G, стандартная версия с 5G и версия с 5G Pro. Версии с 5G будут иметь чипсеты Qualcomm Snapdragon 750G (считающийся немногим хуже Qualcomm Snapdragon 765G) и MediaTek Dimensity 820 соотвественно. Что касается версии с 4G, она будет производиться с процессором Snapdragon 732G.

Смартфон будет иметь 6,67-дюймовый жидкокристаллический дисплей с разрешением 2400*1800 пикселей. Экран Redmi Note 10 будет иметь частоту обновления в 120 Гц и частоту сенсора в 240 Гц.

Помимо этого, есть данные, что Note 10 получит до 8 Гб оперативной памяти, до 256 Гб встроенной флеш-памяти, тройную основную камеру с датчиками изображения на 48, 13 и 8 Мп (по другим данным, 48+8+2+2 Мп), фронтальную камеру на 16 Мп (по другим данным – 12 Мп), а также аккумулятор на 4520 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт.

Насчёт того, как точно будет выглядеть Redmi Note 10, пока нет единого мнения.

Цена

Изначально линейка Redmi позиционировалась как более доступная по сравнению с другими продуктами компании Xiaomi. В моделях Redmi предыдущего поколения это достигалось за счёт использования процессоров MediaTek вместо Qualcomm. В нынешних моделях Redmi используются уже как MediaTek, так и Qualcomm, но линейка по-прежнему является более бюджетной.

По данным утечек, стартовая цена Redmi Note 10 составит 1000 Юаней ($146), что эквивалентно ~11500 рублей.



Дата выхода

О точной дате выхода Redmi Note 10 информации пока не поступало, но все эксперты сходятся во мнениях, что выпуск намечен на текущий месяц. Это значит, что первый смартфон из линейки Redmi, поддерживающий 5G, совсем скоро поступит в продажу.

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