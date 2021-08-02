Redmi Note 10 JE — первый водонепроницаемый смартфон Redmi

Круто!

Компания Xiaomi представила Redmi Note 10 JE. Это первый смартфон под брендом Redmi, защищенный от воды. Устройство соответствует стандарту IP68. Погружение в реки и бассейны эту модель не пугает. Есть, правда, один нюанс. Но об этом позже.

Redmi Note 10 JE, хоть и внешне брат-близнец Redmi Note 10 5G, имеет еще одно важное преимущество, помимо IP68. Внутри находится не Dimensity 700 от MediaTek, а более производительная SoC — Snapdragon 480 от Qualcomm. А вот батарея несколько меньше, 4800 мА*ч.

Сравним с Redmi Note 10 5G? Тогда вам сюда.

К слову, Redmi Note 10 JE это уже восьмая модель серии Note 10. Будут еще? Кто знает. Не исключено.

Да, в чем подвох? А в том, что Redmi Note 10 JE предназначен только для рынка Японии. И точка.

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