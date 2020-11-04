Redmi Note 10 Pro: дата выхода, характеристики и цены в России
Как и всегда – топ свои деньги.
В рамках суббренда от Xiaomi модели с приставкой Pro бьют рекорды. Скоро и их можно будет выделить в отдельный бренд. Ждём новый флагман на полках магазинов. Уже скоро.
По данным Яндекса все модели Redmi 9 пользуются бешеным спросом. И Про-шка 9-ого поколения тоже не стоит в стороне. Xiaomi не любит слишком долго ждать и уже активно тестирует предсерийные образцы. Чтобы не проиграть долю другим брендам. Пусть даже не таким крупным, но сейчас идёт борьба за каждого покупателя.
Появление на рынке. Старт продаж ожидается к концу 2020-ого. Чтобы Дед Мороз успел доставить желанный подарок. Сперва продаваться будет в Китае и Индии. А немного позже – и у нас.
Характеристики. Впрочем, это будет логичное продолжение популярной линейки с фишками конца 2020. Речь, конечно, про 5G. Но, хотя это и тренд, для России имеет самое последнее значение при выборе модели. Выбор сделан в пользу китайских чипов. Сейчас их качество и скорости не вызывают вопросов.
Основные характеристики:
- «Дырявый» IPS FullHd-экран в 6,7″
- Обновление картинки в 120 Гц.
- Процессор Dimesity 820 с поддержкой 5G от Mediatek.
- Минимум 4-128 памяти. Или 6-256 за небольшую доплату.
- Поддержка MicroSD.
- Будет 4 камеры. Основная – на 108 Мп. Плюс будет телевик.
- В комплекте будет быстрая зарядка на 25-33W.
- MiUI 12 на борту.
Цена в России. Старт продаж будет с отметками в 26990 и 29990 за модели с разным объёмом памяти на борту. На «серых» телефонах сможете сэкономить 2-4 тыс руб. Что всегда приятно.
Если вы не гонитесь за такими характеристиками, то посмотрите на его младшего брата – Redmi Note 10. Он тоже стоит вашего внимания.
Как вам такая новинка? Кстати, у нас в редакции есть Redmi Note 9 Pro – классный аппарат. Камеры, аккумулятор и быстродействие – на высоте.
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