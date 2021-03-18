Redmi Note 10 Pro можно получить даром и раньше всех в России

Участвуйте в аква-шоу Red Bull Jump&Freeze.

На днях стартует необычное мероприятие. Оно называется Red Bull Jump&Freeze. В его рамках происходит нечто невообразимое.

Лыжники и сноубордисты съезжают со склона в наполненный водой бассейн. Причем – в фантастических костюмах и делая трюки по пути.

Какое отношение к этому имеет Redmi Note 10 Pro? Стало известно, что Xiaomi объединилась с Red Bull Jump&Freeze.

Xiaomi стала партнером шоу. Компания заявила, что предоставит приз участнику, совершившему лучший трюк.

Что за приз? Речь о смартфоне Redmi Note 10 Pro, который еще не анонсирован в России. Презентация состоится 25 марта в 7 часов вечера. Во время ежегодной X-Конференции.

Но Red Bull Jump&Freeze позволит увидеть новинку раньше. Первые заезды начнутся 21 марта, в Екатеринбурге. Потом – 10 апреля – мероприятие заглянет в Санкт-Петербург.

Одна из главных фишек Redmi Note 10 Pro – камера с разрешением 108 МП. С ее помощью Xiaomi снимет Red Bull Jump&Freeze. Фотографии компания выложит в своей группе ВКонтакте.

Также заглядывайте в группу Red Bull Jump&Freeze. Кадры с Redmi Note 10 Pro там тоже будут.

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)