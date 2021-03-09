Redmi Note 10 Pro против iPhone 12 — какой снимает лучше?

Выяснили.

Ютубер с канала Redskull решил сравнить новенький и недорогой Redmi Note 10 Pro с также не старым, но уже куда более дорогостоящим iPhone 12. Предметом сравнения стали камеры и качество съемки.

Посмотрим.

Сверхширик: По паспорту и там, и там 120 градусов. Но iPhone 12 умудряется захватить больше. Зато у Redmi Note 10 Pro цвета более естественные.

Портретная съемка: Айфон справляется с размытием фона лучше. У него также более точные цвета. Селфи-камера Redmi зачем-то добавляет слишком много фильтров к кадрам. В итоге лица выглядят неестественно. Зря.

Зум: При 5-кратном приближении видим, что качестве фото примерно одинаковое на обоих смартфонах.

Ночная съемка: Ночной режим у Redmi Note 10 Pro работает только при съемке на основной объектив. А у iPhone 12 ночью функционируют все сенсоры. Так что айфон лучший ночной камерофон из этих двух.

Видео: Тут однозначно лучше Айфон. Он умеет и в 4K, и в стабилизацию. А Redmi Note 10 Pro — всего этого добра лишен.

Выводы: iPhone 12 побеждает. Но, учитывая разницу в стоимости, это не удивляет. А для своих денег Redmi Note 10 Pro великолепный камерофон.

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