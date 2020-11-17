Redmi Note 10 — смартфон с 108-мегапиксельной камерой за 150$

Недорогой и крутой.

Аналитики из Китая сообщают, что серия Redmi Note 10 скорее всего будет оснащена тыльной камерой с главным сенсором на 108 мегапикселей.

Кроме того, они даже назвали точные параметры этого сенсора. Вероятно производитель использует датчик ISOCELL HM2 от южнокорейского техногиганта Samsung (формат 1/1,52 дюйма, пиксели размером 0,7 мкм).

Предположительная цена самого недорогого устройства линейки составит не более 150 долларов. Если это действительно так, то базовый Note 10 вполне может оказаться самым дешевым смартфоном в мире с 108-мегапиксельным объективом.

Модельный ряд Redmi Note 10 (наименование глобальной версии, в Поднебесной используется другое обозначение, Redmi Note 9) предположительно будет состоять из трех устройств. Объем ОЗУ составит от 4 до 8 ГБ, накопителя — от 64 до 256 ГБ.

Подробнее о характеристиках смартфонов Redmi Note 10 читаем здесь.

Источник: MyDrivers

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