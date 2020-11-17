Redmi Note 10 — смартфон с 108-мегапиксельной камерой за 150$
Недорогой и крутой.
Аналитики из Китая сообщают, что серия Redmi Note 10 скорее всего будет оснащена тыльной камерой с главным сенсором на 108 мегапикселей.
Кроме того, они даже назвали точные параметры этого сенсора. Вероятно производитель использует датчик ISOCELL HM2 от южнокорейского техногиганта Samsung (формат 1/1,52 дюйма, пиксели размером 0,7 мкм).
Предположительная цена самого недорогого устройства линейки составит не более 150 долларов. Если это действительно так, то базовый Note 10 вполне может оказаться самым дешевым смартфоном в мире с 108-мегапиксельным объективом.
Модельный ряд Redmi Note 10 (наименование глобальной версии, в Поднебесной используется другое обозначение, Redmi Note 9) предположительно будет состоять из трех устройств. Объем ОЗУ составит от 4 до 8 ГБ, накопителя — от 64 до 256 ГБ.
Подробнее о характеристиках смартфонов Redmi Note 10 читаем здесь.
Источник: MyDrivers
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