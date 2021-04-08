Redmi Note 10 уже в России — смартфон с крутым AMOLED-дисплеем стоит всего 16 490 рублей

Старт продаж.

Redmi Note 10 пришел в Россию. Да еще и по сниженной цене. Со скидкой гаджет будут продавать недолго. Так что спешите. Сейчас девайс можно купить всего за 16 450 рублей (потом заплатите уже 17 990). За смартфон с AMOLED-дисплеем это не просто дешево, а почти даром.

Другие параметры тоже не подкачали.

Внутри находится чипсет Snapdragon 678. Объем ОЗУ равен 4 или 6 ГБ, накопителя — 64 или 128 Гб. Экран тут 6,43-дюймовый с разрешением 2400 х 1080. Тыльная квадрокамера имеет датчики на 48, 8, 2 и 2 МП. Фронтальная камера 13-мегапиксельная. Емкость батареи составляет 5000 мА*ч. Есть скоростная зарядки на 33 Вт. Дактилоскопический датчик расположен сбоку. Что еще? Стереозвук, 3,5 мм разъем для наушников и Android 11 + MIUI. Цвет либо серый, либо белый, либо голубой.

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