Redmi Note 10T и Redmi Note 10S уже в России — крутые смартфоны за 22 000 рублей

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Сегодня компания Xiaomi (владеет брендом Redmi) представила две долгожданные новинки для российского рынка. Это недорогие смартфоны Redmi Note 10T и Redmi Note 10S. Обе модели предлагаются за 21 990 рублей.

Расскажем о них подробнее.

Redmi Note 10T

Redmi Note 10T базируется на чипсете Dimensity 700 от MediaTek, оснащается 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Смартфон получил 6,5-дюймовый IPS-дисплей с адаптивной частотой обновления от 30 до 90 Гц. Для игр нужно как раз 90 Гц, а для серфинга по сети хватит и 30-60 Гц.

Девайс получил тройную тыльную камеру с главным датчиком на 48 Мп, макрокамерой на 2 Мп и сенсором глубины на 2 Мп. Селфи-камера тут 8-мегапиксельная.

Батарея здесь на 5000 мА*ч.Есть поддержка скоростной зарядки мощностью 18 Вт.

И, наконец, гаджет получил модуль NFC.

В продажу смартфон поступает 25 июня.

Redmi Note 10S

У Redmi Note 10S 6,43-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Аппаратной основой новинки стал чип Helio G95 от MediaTek. Объем ОЗУ составляет 6 ГБ, емкость накопителя равна 64 или 128 ГБ.

Основная камера состоит из датчиков на 64 (главный), 8 (ширик), 2 (макро) и 2 (сенсор глубины) Мп. Фронтальная камера тут 13-мегапиксельная.

Какой аккумулятор? Большой, на 5000 мА*ч.

Цены

Redmi Note 10T (4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти) — 21 990 рублей

Redmi Note 10D (6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти) — 21 990 рублей

Redmi Note 10S (6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти) — 23 990 рублей

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