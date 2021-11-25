Redmi Note 11 4G — дата выхода, цена, характеристики

Менее дорогой Redmi Note 11.

Redmi официально анонсировала новый смартфон из хитовой серии Redmi Note 11. Речь идет о базовом Redmi Note 11 без поддержки мобильных сетей пятого поколения. От Redmi Note 11 5G новинка отличается довольно радикально.

Какой он, Redmi Note 11 4G? Рассказываем. И показываем.

Характеристики

SoC: MediaTek Helio G88

Экран: 6,5-дюймовый IPS, 90 Гц, Full HD+

ОЗУ: 4/6 Гб

Накопитель: 128 ГБ

Аккумулятор 5000 мА*ч + быстрая зарядка на 18 Вт (блок питания на 22,5 Вт в комплекте)

Тыльная камера: 50+8+2 Мп

Селфи-камера: 8 Мп

ОС: Android 11 + MIUI 12.5

Что еще: дактилоскопический сканер, 3,5-мм джек

Цена

Вариант с 4 ГБ ОЗУ оценен в $154. Версия с 6 ГБ оперативной памяти обойдется уже в $170.

Дата выхода

В Китае выходит 1 декабря. Ждем у нас. Под другим, разумеется, названием.

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