Redmi Note 11 — цена, дата выхода, характеристики

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Совсем скоро на смену хитовым смартфонам серии Redmi Note 10 придет следующей поколение — Redmi Note 11. Ниже мы расскажем о базовом варианте, Redmi Note 11. О продвинутой версии — Note 11 Pro — читаем здесь.

Начнем с цены.

Цена

Вряд ли девайс окажется дороже 20 000 рублей.

Дата выхода

Уже на следующей неделе, 28 октября. У нас? В ноябре-декабре.

Характеристики

SoC: MediaTek Dimensity 810

Дисплей: 6,5 дюймов, Full HD+, 120 Гц

ОЗУ: 4, 6, 8 ГБ

Флеш-память: 128, 256 ГБ

Камера: 50+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Аккумулятор: 5000 мА*ч + 33 Вт

ОС: Android 11 + MIUI 12.5

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