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Redmi Note 11 — цена, дата выхода, характеристики

23 Окт, 2021

Redmi Note 11 — цена, дата выхода, характеристики

Очень ждем!

Совсем скоро на смену хитовым смартфонам серии Redmi Note 10 придет следующей поколение — Redmi Note 11. Ниже мы расскажем о базовом варианте, Redmi Note 11. О продвинутой версии — Note 11 Pro — читаем здесь.

Начнем с цены.

Цена

Вряд ли девайс окажется дороже 20 000 рублей.

Дата выхода

Уже на следующей неделе, 28 октября. У нас? В ноябре-декабре.

Характеристики

  • SoC: MediaTek Dimensity 810
  • Дисплей: 6,5 дюймов, Full HD+, 120 Гц
  • ОЗУ: 4, 6, 8 ГБ
  • Флеш-память: 128, 256 ГБ
  • Камера: 50+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч + 33 Вт
  • ОС: Android 11 + MIUI 12.5

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