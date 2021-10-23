Redmi Note 11 — цена, дата выхода, характеристики
Очень ждем!
Совсем скоро на смену хитовым смартфонам серии Redmi Note 10 придет следующей поколение — Redmi Note 11. Ниже мы расскажем о базовом варианте, Redmi Note 11. О продвинутой версии — Note 11 Pro — читаем здесь.
Начнем с цены.
Цена
Вряд ли девайс окажется дороже 20 000 рублей.
Дата выхода
Уже на следующей неделе, 28 октября. У нас? В ноябре-декабре.
Характеристики
- SoC: MediaTek Dimensity 810
- Дисплей: 6,5 дюймов, Full HD+, 120 Гц
- ОЗУ: 4, 6, 8 ГБ
- Флеш-память: 128, 256 ГБ
- Камера: 50+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Аккумулятор: 5000 мА*ч + 33 Вт
- ОС: Android 11 + MIUI 12.5
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