Redmi Note 11 и POCO M4 Pro — в чем разница

Ее почти нет.

Смартфоны Redmi Note 11 и POCO M4 Pro одинаковые. Практически. Единственная разница — дизайн. Кому-то больше нравится POCO, другим — Redmi. Обе, к слову, дочерние предприятия Xiaomi. Попробуем сравнить их.

Но для начала почитайте наши подробные темы о POCO M4 Pro и Redmi Note 11. Первый у нас официально продается. Второй — нет.

Итак.

И Redmi Note 11, и POCO M4 Pro базируются на SoC Dimensity 810 от Qualcomm.

У обоих смартфонов 6,6-дюймовые IPS-экраны с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Габариты полностью идентичные: 75.8 на 163.6 на 8.7 мм, весят смартфоны 195 г.

Емкость аккумуляторов 5000 мА*ч, быстрая зарядка 33-ваттная.

Камеры сзади двойные, с датчиками на 50+8 Мп. И у Redmi Note 11, и у POCO M4 Pro.

Селфи-камеры 16-мегапиксельные.

Объем ОЗУ и флеш-памяти также не отличается: 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти.

Android 11 и MIUI 12.5 стоит и на Redmi Note 11, и на POCO M4 Pro.

Модули NFC и там, и там.

В чем разница? В дизайне блока тыльной камере.

Это POCO M4 Pro:

А это Redmi Note 11:

Ну еще Redmi Note 11 не бывает желтым. Классный цвет, к слову. Вам какой смартфон нравится внешне больше?

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