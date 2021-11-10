Redmi Note 11 и POCO M4 Pro — в чем разница
Ее почти нет.
Смартфоны Redmi Note 11 и POCO M4 Pro одинаковые. Практически. Единственная разница — дизайн. Кому-то больше нравится POCO, другим — Redmi. Обе, к слову, дочерние предприятия Xiaomi. Попробуем сравнить их.
Но для начала почитайте наши подробные темы о POCO M4 Pro и Redmi Note 11. Первый у нас официально продается. Второй — нет.
Итак.
- И Redmi Note 11, и POCO M4 Pro базируются на SoC Dimensity 810 от Qualcomm.
- У обоих смартфонов 6,6-дюймовые IPS-экраны с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.
- Габариты полностью идентичные: 75.8 на 163.6 на 8.7 мм, весят смартфоны 195 г.
- Емкость аккумуляторов 5000 мА*ч, быстрая зарядка 33-ваттная.
- Камеры сзади двойные, с датчиками на 50+8 Мп. И у Redmi Note 11, и у POCO M4 Pro.
- Селфи-камеры 16-мегапиксельные.
- Объем ОЗУ и флеш-памяти также не отличается: 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти.
- Android 11 и MIUI 12.5 стоит и на Redmi Note 11, и на POCO M4 Pro.
- Модули NFC и там, и там.
В чем разница? В дизайне блока тыльной камере.
Это POCO M4 Pro:
А это Redmi Note 11:
Ну еще Redmi Note 11 не бывает желтым. Классный цвет, к слову. Вам какой смартфон нравится внешне больше?
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