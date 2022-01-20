Redmi Note 11, который привезут в Россию — характеристики и изображения

Вот он какой.

Redmi Note 11, его глобальная версия, была раскрыта порталом XiaomiUI. Именно этот вариант в итоге приедет в Россию.

Какой он? Смотрим на рендеры.

А еще на живые фото упаковки.

Характеристики

SoC: Snapdragon 680

Экран: 6,43 дюйма, AMOLED, 90 Гц, Full HD

Тыльная камера: 50+8+2+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 33 Вт

ОЗУ: 4 или 6 ГБ

Флеш-память: 64 или 128 ГБ

ОС: Android 11

Цена

$175. В России? Около 15 000 рублей.

Полезно знать:

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