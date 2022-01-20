Redmi Note 11, который привезут в Россию — характеристики и изображения
Вот он какой.
Redmi Note 11, его глобальная версия, была раскрыта порталом XiaomiUI. Именно этот вариант в итоге приедет в Россию.
Какой он? Смотрим на рендеры.
А еще на живые фото упаковки.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 680
- Экран: 6,43 дюйма, AMOLED, 90 Гц, Full HD
- Тыльная камера: 50+8+2+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 33 Вт
- ОЗУ: 4 или 6 ГБ
- Флеш-память: 64 или 128 ГБ
- ОС: Android 11
Цена
$175. В России? Около 15 000 рублей.
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