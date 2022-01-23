Redmi Note 11 Pro 4G — цена, дата выхода, характеристики
Дешевле 5G-версии.
Уже совсем скоро, 26 января Redmi выпустит смартфон Redmi Note 11 Pro 5G для глобального рынка. О нем мы уже писали. Но будет и 4G-версия.
Какая она? Расскажем.
Дата выхода
26 января. В России? Ждем в феврале.
Цена
До 25 000 рублей.
Характеристики
- SoC: MediaTek Helio G96
- Дисплей: 6,6-дюймовый, 120-герцовый, 2400 на 1080 пикселей, AMOLED
- ОЗУ: 6 или 8 ГБ
- Накопитель: 64 или 128 ГБ
- Тыльная камера: 108+8+2+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 67 Вт
- ОС: Android 11 + MIUI 13
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