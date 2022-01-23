Новости

Redmi Note 11 Pro 4G — цена, дата выхода, характеристики

23 Янв, 2022

Redmi Note 11 Pro 4G — цена, дата выхода, характеристики

Дешевле 5G-версии.

Уже совсем скоро, 26 января Redmi выпустит смартфон Redmi Note 11 Pro 5G для глобального рынка. О нем мы уже писали. Но будет и 4G-версия.

Какая она? Расскажем.

Дата выхода

26 января. В России? Ждем в феврале.

Цена

До 25 000 рублей.

Характеристики

  • SoC: MediaTek Helio G96
  • Дисплей: 6,6-дюймовый, 120-герцовый, 2400 на 1080 пикселей, AMOLED
  • ОЗУ: 6 или 8 ГБ
  • Накопитель: 64 или 128 ГБ
  • Тыльная камера: 108+8+2+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 67 Вт
  • ОС: Android 11 + MIUI 13

Полезно знать:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий