Redmi Note 11 Pro 4G — цена, дата выхода, характеристики

Дешевле 5G-версии.

Уже совсем скоро, 26 января Redmi выпустит смартфон Redmi Note 11 Pro 5G для глобального рынка. О нем мы уже писали. Но будет и 4G-версия.

Какая она? Расскажем.

Дата выхода

26 января. В России? Ждем в феврале.

Цена

До 25 000 рублей.

Характеристики

SoC: MediaTek Helio G96

Дисплей: 6,6-дюймовый, 120-герцовый, 2400 на 1080 пикселей, AMOLED

ОЗУ: 6 или 8 ГБ

Накопитель: 64 или 128 ГБ

Тыльная камера: 108+8+2+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 67 Вт

ОС: Android 11 + MIUI 13

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