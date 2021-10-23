Redmi Note 11 Pro Plus — 120 Вт, Dimensity 1200, 108 Мп

Флагман линейки Redmi Note 11.

Уже 28 октября Redmi представит смартфоны серии Redmi Note 11. О базовом Note 11, продвинутом Note 11 Pro мы уже написали. Теперь же расскажем о топовой модели, Note 11 Pro Plus.

Подробности.

Характеристики

SoC: MediaTek Dimensity 1200

Дисплей: 6,7 дюймов, AMOLED, Full HD+, 120 Гц

ОЗУ: 8, 12 ГБ

Флеш-память: 128, 256 ГБ

Камера: 108+5+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Аккумулятор: 5000 мА*ч + 120 Вт

ОС: Android 11 + MIUI 12.5

Что еще: Bluetooth 5.2, динамики JBL

Дата выхода

Премьера назначена на 28 октября. В РФ продажи начнутся в ноябре или декабре.

Цена

Думается, что около 35 000 рублей.

Что еще:

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