Redmi Note 11 Pro Plus — 120 Вт, Dimensity 1200, 108 Мп
Флагман линейки Redmi Note 11.
Уже 28 октября Redmi представит смартфоны серии Redmi Note 11. О базовом Note 11, продвинутом Note 11 Pro мы уже написали. Теперь же расскажем о топовой модели, Note 11 Pro Plus.
Подробности.
Характеристики
- SoC: MediaTek Dimensity 1200
- Дисплей: 6,7 дюймов, AMOLED, Full HD+, 120 Гц
- ОЗУ: 8, 12 ГБ
- Флеш-память: 128, 256 ГБ
- Камера: 108+5+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Аккумулятор: 5000 мА*ч + 120 Вт
- ОС: Android 11 + MIUI 12.5
- Что еще: Bluetooth 5.2, динамики JBL
Дата выхода
Премьера назначена на 28 октября. В РФ продажи начнутся в ноябре или декабре.
Цена
Думается, что около 35 000 рублей.
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