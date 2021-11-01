Redmi Note 11 Pro+ разобрали на видео — вот, какой убийца флагманов внутри

Смотрим.

В аккаунте руководителя Xiaomi Лу Вейбиня в китайской соц. сети Weibo появилось видео, на котором запечатлен процесс разборки топового смартфона серии Redmi Note 11. Речь о Redmi Note 11 Pro+.

Внутри гаджета находится двойная батарея. Общая емкость источника питания составляет 4500 мА*ч. Девайс поддерживает сверхбыструю 120-ваттную зарядку. Полностью аккумулятор заряжается всего за 15 минут. Таких смартфонов в мире единицы! А за такую цену, так и вовсе, один единственный.

У Note 11 Pro+ крутой 120-герцовый экран от Samsung. Разумеется, AMOLED.

Аппаратной основой новинки стала однокристальная система MediaTek Dimensity 920. Используется флеш-память типа UFS 2.2 и ОЗУ формата LPDDR4X.

Тыльная камера тройная, с главным сенсором на 108 Мп.

Еще одна интересная фишка — динамики от JBL. И, да, у смартфона есть модуль NFC.

Насколько популярны смартфоны серии Redmi Note 11? Очень! Всего за 1 час после старта продаж было продано полмиллиона устройств. Очень ждем их выхода у нас.

Обо всех Redmi Note 11 подробно:

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