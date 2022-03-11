Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G уже в России — какие цены?

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Xiaomi представила серию смартфонов серии Redmi Note 11 для рынка РФ. Речь идет о четырех моделях: Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro 4G и Redmi Note 11 Pro 5G. У всех AMOLED-дисплеи с частотой обновления 90 или 120 Гц. Диагональ дисплея: 6,43- и 6,67 дюйма. Яркость: до 1200 нит. Скоростные зарядка? Да, 33- и 67-ваттные. У всех смартфонов аккумуляторы на 5000 мА*ч.

А еще все модели могут похвастаться мощными суперлинейными динамиками (сверху и снизу).

Какие они?

Базовый Note 11 с чипом Snapdragon 680 может похвастаться тыльной камерой с главным 50-мегапиксельным датчиком. Также имеется 8-мегапиксельный ширик, 2-мегапиксельный макродатчик и 2-мегапиксельный датчик ToF. Селфи-камера 13-мегапиксельная. Экран AMOLED, 6,43-дюймовый, 90 ГЦ, Full HD+. Аккумулятор на 5000 мА*ч, быстрая зарядка 33-ваттная.

Цены?

Redmi Note 11 на 4/64 ГБ: 27 тысяч рублей.

Redmi Note 11 на 4/128 ГБ: 28 тысяч рублей.

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Note 11 Pro 5G оснащен Snapdragon 695. Экран AMOLED, 6,67-дюймовый, 120 Гц, Full HD+. Камера тройная, на 108+8+2 Мп. Селфи-камера на 16 Мп. Аккумулятор на 5000 мА*ч, быстрая зарядка 67-ваттная.

Цены:

Redmi Note 11 Pro 5G на 6/64 ГБ: 45 тысяч рублей.

Redmi Note 11 Pro 5G на 8/128 ГБ: 48 тысяч рублей.

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Аппаратная основа Note 11 Pro — Helio G96. Объем ОЗУ равен 8 ГБ. Экран AMOLED, 6,67-дюймовый, 120 Гц, Full HD+. Тыльная камера на 108+8+2+2 Мп. Селфи-камера на 16 Мп. Аккумулятор на 5000 мА*ч, быстрая зарядка 67-ваттная.

Цена:

Redmi Note 11 Pro на 8/128 ГБ: 42 тысячи рублей.

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Note 11S внутри Helio G96. Объем ОЗУ — 6 ГБ. Экран AMOLED, 6,43-дюймовый, 90 ГЦ, Full HD+. Тыльная камера на 108+8+2+2 Мп. Селфи-камера на 16 Мп. Аккумулятор на 5000 мА*ч, быстрая зарядка 33-ваттная.

Цены:

Redmi Note 11S на 6/64 ГБ: 34 тысяч рублей.

Redmi Note 11S на 6/128 ГБ: 36 тысяч рублей.

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