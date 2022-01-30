Redmi Note 11 с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти — да, такой смартфон готовится

Флагман Redmi Note 11.

Китайский портал ITHome сообщает, что Xiaomi готовится выпустить новую модель в серии Redmi Note 11. Как будет называться устройство, не раскрывается. Но называются характеристики.

Базироваться новинка под модельным номером 2201116SС будет на чипсете Qualcomm Snapdragon 695 5G. Объем ОЗУ составит до 16 ГБ. А максимальная емкость накопителя — 512 ГБ.

Также девайсу приписывают батарею на 5000 мА*ч со скоростной 67-ваттной зарядкой. Селфи-камера на 16 Мп. А главный датчик тыльной камеры на 108 Мп.

Наконец, раскрываются характеристики OLED-дисплея. Он 120-герцовый, на 6,67 дюйма, Full HD+.

Габариты: 16,419 на 7,61 на 0,812 см, вес всего 202 г.

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