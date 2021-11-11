Redmi Note 11 в России не будет копией POCO M4 Pro

Иной дизайн, другая SoC.

Сообщается, что глобальные версии смартфонов серии Redmi Note 11 не будут копией тех, что представлены на китайском рынке. Таким образом, базовый Редми Ноут 11, который окажется в магазинах России, не станет повторять POCO M4 Pro (клон Note 11 из Поднебесной, но с другим дизайном).

Утверждается, что международные Редми Ноут 11 получат чипсеты от Qualcomm. Вместо Dimensity от MediaTek в них установят Snapdragon. Вероятно, аппаратной основой младшей модели станет Snapdragon 695, а старших — Snapdragon 778G Plus.

Утверждается, что серия Redmi Note 11 дебютирует для всего мира уже в начале следующего года. Речь идет обо всех трех моделях, базовой Note 11, продвинутой Note 11 Pro и топовой Note 11 Pro+.

Не исключено, что глобальные модели назовут иначе: Redmi Note 11T (аналог Note 11T), Xiaomi 11i (глобальный Note 11T Pro) и Xiaomi 11i HyperCharge (топовый Note 11T Pro+ с 120-ваттной зарядкой).

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)