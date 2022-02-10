Новости

Redmi Note 11E Pro: дата выхода, характеристики, цена

10 Фев, 2022

Redmi Note 11E Pro: дата выхода, характеристики, цена

Новый Redmi Note 11.

Xiaomi готовит новую модель в линейке Redmi Note 11. Речь идет о Redmi Note 11E Pro. Каким он будет? Об этом рассказывает портал Gizmochina. А мы переводим и адаптируем для вас.

Поехали!

Дата выхода

Смартфон уже замечен в базе данных Google Play Console. Значит анонс случится совсем скоро, в феврале 2022 года.

Цена

Неизвестна. Но, исходя из параметров, это недорогой смартфон. Вряд ли дороже 30 тысяч рублей.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 695
  • Дисплей: 6,67 дюйма, AMOLED, Full HD+, 120 Гц
  • ОЗУ: 6, 8 или 12 ГБ
  • Накопитель: 128, 256 или 512 ГБ
  • Тыльная камера: главный сенсор на 108 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 67 Вт
  • ОС: Android 11 + MIUI 13

Полезно знать:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий