Redmi Note 11E Pro: дата выхода, характеристики, цена

Новый Redmi Note 11.

Xiaomi готовит новую модель в линейке Redmi Note 11. Речь идет о Redmi Note 11E Pro. Каким он будет? Об этом рассказывает портал Gizmochina. А мы переводим и адаптируем для вас.

Поехали!

Дата выхода

Смартфон уже замечен в базе данных Google Play Console. Значит анонс случится совсем скоро, в феврале 2022 года.

Цена

Неизвестна. Но, исходя из параметров, это недорогой смартфон. Вряд ли дороже 30 тысяч рублей.

Характеристики

SoC: Snapdragon 695

Дисплей: 6,67 дюйма, AMOLED, Full HD+, 120 Гц

ОЗУ: 6, 8 или 12 ГБ

Накопитель: 128, 256 или 512 ГБ

Тыльная камера: главный сенсор на 108 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 67 Вт

ОС: Android 11 + MIUI 13

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