Redmi Note 11E Pro: дата выхода, характеристики, цена
Новый Redmi Note 11.
Xiaomi готовит новую модель в линейке Redmi Note 11. Речь идет о Redmi Note 11E Pro. Каким он будет? Об этом рассказывает портал Gizmochina. А мы переводим и адаптируем для вас.
Поехали!
Дата выхода
Смартфон уже замечен в базе данных Google Play Console. Значит анонс случится совсем скоро, в феврале 2022 года.
Цена
Неизвестна. Но, исходя из параметров, это недорогой смартфон. Вряд ли дороже 30 тысяч рублей.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 695
- Дисплей: 6,67 дюйма, AMOLED, Full HD+, 120 Гц
- ОЗУ: 6, 8 или 12 ГБ
- Накопитель: 128, 256 или 512 ГБ
- Тыльная камера: главный сенсор на 108 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 67 Вт
- ОС: Android 11 + MIUI 13
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