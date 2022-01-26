Redmi Note 11S 4G: дата выхода, цена, характеристики

Недорогой и с крутой камерой.

Уже 9 февраля Redmi анонсирует новенький Redmi Note 11S 4G. Очевидно, что это будет самый недорогой смартфон на рынке с камерой на 108 Мп.

Что знаем?

Дата выхода

Официальный анонс запланирован на 9 февраля. В РФ? Думается, в феврале или марте.

Цена

До 300 долларов.

Характеристики

SoC: Helio G96

Дисплей: 6,4 дюйма, AMOLED, Full HD+, 90 Гц

ОЗУ: 4 или 6 ГБ

Флеш-память: 64 или 128 ГБ

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 33 Вт

Тыльная камера: 108+8+2+2 Мп

Селфи-камера: 13 Мп

ОС: Android 12 + MIUI 13

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