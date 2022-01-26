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Redmi Note 11S 4G: дата выхода, цена, характеристики

26 Янв, 2022

Redmi Note 11S 4G: дата выхода, цена, характеристики

Недорогой и с крутой камерой.

Уже 9 февраля Redmi анонсирует новенький Redmi Note 11S 4G. Очевидно, что это будет самый недорогой смартфон на рынке с камерой на 108 Мп.

Что знаем?

Дата выхода

Официальный анонс запланирован на 9 февраля. В РФ? Думается, в феврале или марте.

Цена

До 300 долларов.

Характеристики

  • SoC: Helio G96
  • Дисплей: 6,4 дюйма, AMOLED, Full HD+, 90 Гц
  • ОЗУ: 4 или 6 ГБ
  • Флеш-память: 64 или 128 ГБ
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 33 Вт
  • Тыльная камера: 108+8+2+2 Мп
  • Селфи-камера: 13 Мп
  • ОС: Android 12 + MIUI 13

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