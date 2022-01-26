Redmi Note 11S 4G: дата выхода, цена, характеристики
Недорогой и с крутой камерой.
Уже 9 февраля Redmi анонсирует новенький Redmi Note 11S 4G. Очевидно, что это будет самый недорогой смартфон на рынке с камерой на 108 Мп.
Что знаем?
Дата выхода
Официальный анонс запланирован на 9 февраля. В РФ? Думается, в феврале или марте.
Цена
До 300 долларов.
Характеристики
- SoC: Helio G96
- Дисплей: 6,4 дюйма, AMOLED, Full HD+, 90 Гц
- ОЗУ: 4 или 6 ГБ
- Флеш-память: 64 или 128 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 33 Вт
- Тыльная камера: 108+8+2+2 Мп
- Селфи-камера: 13 Мп
- ОС: Android 12 + MIUI 13
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