Redmi Note 11T 5G представлен — 5G, 50 Мп, 90 Гц и всего за $225

Устройство дебютировало в Индии.

Компания Xiaomi, владеющая брендом Redmi, представила смартфон Redmi Note 11T 5G. Устройство дебютировало в Индии, но в скором времени доберется и до других регионов.

Что это за смартфон?

Характеристики

SoC: MediaTek Dimensity 810

Дисплей: 6,6 дюймов, IPS, Full HD+, 90 Гц, частота дискретизации 240 Гц, защита Gorilla Glass

Тыльная камера: 50+8+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

ОЗУ: 4, 6 или 8 ГБ LPDDR4x (есть возможность расширения ОЗУ за счет флеш-памяти + до 4 ГБ)

Флеш-память: 64 или 128 ГБ (UFS 2.2)

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 33 Вт

Что еще: USB Type-C, NFC, 3,5-мм джек, 2 SIM-карты, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, сканер отпечатков пальцев

ОС: MIUI 12.5 (на базе Android 11)

Дата выхода в России

Думается, долго ждать не придется. В декабре!

Цены

Redmi Note 11T 5G с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти: $225

Redmi Note 11T 5G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти: $240

Redmi Note 11T 5G с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти: $265

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