Redmi Note 11T 5G представлен — 5G, 50 Мп, 90 Гц и всего за $225
Устройство дебютировало в Индии.
Компания Xiaomi, владеющая брендом Redmi, представила смартфон Redmi Note 11T 5G. Устройство дебютировало в Индии, но в скором времени доберется и до других регионов.
Что это за смартфон?
Характеристики
- SoC: MediaTek Dimensity 810
- Дисплей: 6,6 дюймов, IPS, Full HD+, 90 Гц, частота дискретизации 240 Гц, защита Gorilla Glass
- Тыльная камера: 50+8+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- ОЗУ: 4, 6 или 8 ГБ LPDDR4x (есть возможность расширения ОЗУ за счет флеш-памяти + до 4 ГБ)
- Флеш-память: 64 или 128 ГБ (UFS 2.2)
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 33 Вт
- Что еще: USB Type-C, NFC, 3,5-мм джек, 2 SIM-карты, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, сканер отпечатков пальцев
- ОС: MIUI 12.5 (на базе Android 11)
Дата выхода в России
Думается, долго ждать не придется. В декабре!
Цены
- Redmi Note 11T 5G с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти: $225
- Redmi Note 11T 5G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти: $240
- Redmi Note 11T 5G с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти: $265
Что почитать еще?
- Redmi Note 11 4G — дата выхода, цена, характеристики
- Redmi Note 11T — характеристики, дата выхода, цена
- Redmi Note 12 — дата выхода, характеристики, цена в России
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.