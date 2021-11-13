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Redmi Note 11T — характеристики, дата выхода, цена

13 Ноя, 2021

Redmi Note 11T — характеристики, дата выхода, цена

Международная версия Redmi Note 11.

Авторитетный портал 91Mobiles утверждает, что международная версия популярного смартфона Redmi Note 11 дебютирует 30 ноября. Сначала в Индии, а уже затем в других странах. Называться он будет Redmi Note 11T.

Сайт также раскрывает характеристики новинки.

Характеристики

  • SoC: Dimensity 810;
  • Дисплей: 90-герцовый 6,6-дюймовый IPS с разрешением Full HD+
  • ОЗУ: 6 или 8 ГБ
  • Накопитель: 64 или 128 ГБ
  • Тыльная камера: 50+8 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Зарядка: 33 Вт
  • Цвета: белый, черный, синий
  • ОС: Android 11 + MIUI 12.5

В чем же разница с обычным Redmi Note 11? Пока не совсем понятно. Ждем выхода. Пока же нам кажется, что это будет всего лишь копия, но, вероятно, с другим дизайном. Как в случае с POCO M4 Pro.

Дата выхода

30 ноября. У нас? Думается, что в декабре.

Цена

Такая же, как у POCO M4 Pro. Может быть, чуть дешевле. Рассчитывайте на сумму от 17 до 21 тысячи рублей в зависимости от конфигурации.

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