Redmi Note 11T — характеристики, дата выхода, цена
Международная версия Redmi Note 11.
Авторитетный портал 91Mobiles утверждает, что международная версия популярного смартфона Redmi Note 11 дебютирует 30 ноября. Сначала в Индии, а уже затем в других странах. Называться он будет Redmi Note 11T.
Сайт также раскрывает характеристики новинки.
Характеристики
- SoC: Dimensity 810;
- Дисплей: 90-герцовый 6,6-дюймовый IPS с разрешением Full HD+
- ОЗУ: 6 или 8 ГБ
- Накопитель: 64 или 128 ГБ
- Тыльная камера: 50+8 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Батарея: 5000 мА*ч
- Зарядка: 33 Вт
- Цвета: белый, черный, синий
- ОС: Android 11 + MIUI 12.5
В чем же разница с обычным Redmi Note 11? Пока не совсем понятно. Ждем выхода. Пока же нам кажется, что это будет всего лишь копия, но, вероятно, с другим дизайном. Как в случае с POCO M4 Pro.
Дата выхода
30 ноября. У нас? Думается, что в декабре.
Цена
Такая же, как у POCO M4 Pro. Может быть, чуть дешевле. Рассчитывайте на сумму от 17 до 21 тысячи рублей в зависимости от конфигурации.
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