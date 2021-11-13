Redmi Note 11T — характеристики, дата выхода, цена

Международная версия Redmi Note 11.

Авторитетный портал 91Mobiles утверждает, что международная версия популярного смартфона Redmi Note 11 дебютирует 30 ноября. Сначала в Индии, а уже затем в других странах. Называться он будет Redmi Note 11T.

Сайт также раскрывает характеристики новинки.

Характеристики

SoC: Dimensity 810;

Дисплей: 90-герцовый 6,6-дюймовый IPS с разрешением Full HD+

ОЗУ: 6 или 8 ГБ

Накопитель: 64 или 128 ГБ

Тыльная камера: 50+8 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Батарея: 5000 мА*ч

Зарядка: 33 Вт

Цвета: белый, черный, синий

ОС: Android 11 + MIUI 12.5

В чем же разница с обычным Redmi Note 11? Пока не совсем понятно. Ждем выхода. Пока же нам кажется, что это будет всего лишь копия, но, вероятно, с другим дизайном. Как в случае с POCO M4 Pro.

Дата выхода

30 ноября. У нас? Думается, что в декабре.

Цена

Такая же, как у POCO M4 Pro. Может быть, чуть дешевле. Рассчитывайте на сумму от 17 до 21 тысячи рублей в зависимости от конфигурации.

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