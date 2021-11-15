Redmi Note 12 — дата выхода, характеристики, цена в России

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В России уже можно купить Redmi Note 11. Пусть и под другим наименованием и с иным дизайном — POCO M4 Pro. Но в скором времени появится Redmi Note 11T. Это, собственно, и есть международный вариант Redmi Note 11. Между тем, глава Xiaomi Лу Вейбинг уже заговорил о Redmi Note 12. Представят линейку уже в следующем году.

Каким будет базовый Redmi Note 12? Предполагаем, прислушиваясь к словам господина Вейбинга.

Характеристики

Пока предположения. Появится точная информация, тут же обновим.

SoC: вероятно, что это будет Snapdragon 870

Экран: IPS, не мене 6,6 дюймов, Full HD+ и 120 Гц

ОЗУ: 6 или 8 ГБ

Флеш-память: 128 ГБ

Камера: 64+16 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Батарея: очевидно, что не менее 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 33 Вт

ОС: Android 12 + MIUI (актуальная на момент релиза)

Дата выхода

Очевидно, что премьера состоится весной. Redmi придерживается политики выпуска двух поколения Note в год. Так что весна для первых Note 2022-го года как раз подходящее время. А осенью подоспеют Note 13.

Цена

Вероятно, что в России базовый Redmi Note 12 будет стоит не более 20 тысяч рублей.

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