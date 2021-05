Redmi Note 8 возвращается — грядет ремастер легендарного смартфона (официально)

Нежданно негаданно.

Все. Решено! Компания Xiaomi решила перевыпустить смартфон Redmi Note 8, один из самых популярных в истории бренда. К такому решению производитель пришел, изучив статистику продаж. В мире было продано более 25 000 000 таких устройств. Но ремейк на то и ремейк, чтобы что-то обновлять. Начинку осовременят.

Чего ждем?

The #RedmiNote8 has now sold 25M+ units globally!

As we celebrate this milestone, we're thrilled to introduce you to the #ThePerformanceAllStar – the #RedmiNote8 2021. Stay tuned! pic.twitter.com/39RHoTC2Mb

— Xiaomi (@Xiaomi) May 20, 2021