Redmi Note 8 возвращается — грядет ремастер легендарного смартфона (официально)

Нежданно негаданно.

Все. Решено! Компания Xiaomi решила перевыпустить смартфон Redmi Note 8, один из самых популярных в истории бренда. К такому решению производитель пришел, изучив статистику продаж. В мире было продано более 25 000 000 таких устройств. Но ремейк на то и ремейк, чтобы что-то обновлять. Начинку осовременят.

Чего ждем?

The #RedmiNote8 has now sold 25M+ units globally! As we celebrate this milestone, we're thrilled to introduce you to the #ThePerformanceAllStar – the #RedmiNote8 2021. Stay tuned! pic.twitter.com/39RHoTC2Mb — Xiaomi (@Xiaomi) May 20, 2021

Инсайдеры приписывают Redmi Note (2021) чип Helio G85 от MediaTek (у оригинала был квалькомовский Snapdragon 665). Также пишут, что гаджет получит IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Объем ОЗУ составит не менее 4 ГБ, а накопителя — от 128 ГБ. Емкость батареи, по слухам, достигнет 4000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки — 22,5 Вт. О камере пока никакой информации нет. Сроки начала продаж также не называются.

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