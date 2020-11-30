Redmi Note 9 4G готов к выходу в России — Snapdragon 662, 6000 мА*ч, 48 Мп

Потенциальный хит.

Смартфон Redmi Note 9 4G, представленный в Китае на прошлой неделе, уже совсем скоро может появиться на полках российских магазинов. ЕЭК уже выдала сертификат новинке.

В Поднебесной гаджет оценили примерно в 150 долларов. У нас же ценник вряд ли окажется выше 15 тысяч рублей.

За эти деньги это подарок. У смартфона большой 6,53-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+. Внутри находится мощная SoC Snapdragon 662. Тыльная камера состоит из трех объективов — 48+2+2 Мп. Фронтальная камера одинарная, на 8 Мп.

Но главная фишка это безусловно гигантский аккумулятор на 6000 мА*ч. С ним девайс без проблем проработает два, а то и три дня. Имеется поддержка скоростной зарядки на 18 Вт.

Другие вкусности — модуль NFC и порт USB Type-C.

Источник: Gizchina

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