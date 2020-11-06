Redmi Note 9 Pro 5G: дата выхода, характеристики и цена

Прокачанный Redmi Note 9.

В базе данных регулятора TENAA обнаружились подробные характеристики продвинутой версии Redmi Note 9 Pro, которая называется Redmi Note 9 Pro 5G. Но добавление 5G-модема — не единственное нововведение потенциального суперхита продаж.

Судя по параметрам, это настоящий флагман.

Дата выхода. К сожалению, о сроках появления Redmi Note 9 Pro 5G в продаже никакой информации нет. Но, учитывая появление гаджета в TENAA, ждать слишком долго не придется. Очевидно, что сначала девайс начнут продавать в Китае.

Характеристики. Конечно же, главная фишка — 5G. Однако для нас, жителей России, поддержка мобильных сетей пятого поколения не имеет никакого значения. У нас 5G нет. Точка. Но Redmi Note 9 Pro 5G может похвастаться не только современным модемом.

Основные параметры:

6,67-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц;

Чипсет Snapdragon 750G от Qualcomm;

6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти;

Накопитель на 64, 128 или 256 ГБ;

Крутая квадрокамера с главным сенсором 108 Мп;

Селфи-камера на 16 Мп;

Огромная батарея емкостью 4820 мА*ч;

Поддержка скоростной зарядки мощностью 33 Вт;

Габариты — 165,4 х 76,9 х 9 мм;

Android 10.

Цена. О стоимости девайса, к сожалению, мы до сих пор ничего не знаем. Но вряд ли в России за такой смартфон попросят больше 30 000 рублей.

Нужен хороший и недорогой смартфон прямо сейчас? Обратите внимание на Redmi Note 10 – вы вряд ли будете разочарованы.

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