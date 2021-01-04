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Redmi Note 9T: характеристики, дата выхода и цена в России

4 Янв, 2021

Redmi Note 9T: характеристики, дата выхода и цена в России

В Европе уже 8 января.

Компания Xiaomi, владеющая, как известно, брендом Redmi, сообщила, что уже 8 января в Европе будет представлен смартфон Redmi Note 9T. Это относительно недорогая модель с впечатляющими характеристиками.

Redmi Note 9T

Ждем с нетерпением старта продаж в России.

Характеристики

  • Чипсет: Dimensity 800U от MediaTek;
  • Дисплей: 6,53-дюймовый IPS-экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей;
  • ОЗУ: до 8 ГБ формата LPDDR4X;
  • Накопитель: до 256 ГБ типа UFS 2.2;
  • Тыльная камера: 48+8+2 Мп;
  • Фронтальная камера: 13 Мп;
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч;
  • Скоростная зарядка мощностью 18 Вт;
  • ОС: Android 11 с последней версией фирменной оболочки MIUI.

Цена Redmi Note 9T в России

Официально стоимость для Европы назовут 8 января. Но уже сейчас известно, что это будет один из самых недорогих 5G-смартфонов в ЕС. Мы предполагаем, что его ценник окажется на уровне 270-300 евро. А у нас? В России за такой гаджет попросят порядка 25-30 тысяч рублей.

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